川普关税震撼 欧洲转向拉拢亚洲拉美新贸易伙伴

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（法新社布鲁塞尔12日电） 在美国总统川普的关税风暴震撼下，欧洲联盟（EU）开始启动魅力攻势，转向拉拢亚洲等区域盟友，不但举行一场又一场的高峰会，也展开各方贸易谈判。

川普（Donald Trump）2日公布破坏强大的「解放日」（Liberation Day）关税时，欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）并非在欧盟总部布鲁塞尔宣布欧盟首度回应，而是在中亚的乌兹别克，当时她正出访当地洽谈加强欧盟与中亚之间的贸易。

川普后来虽宣布对等关税暂缓90天实施，但欧盟绝大部分货品仍面临美国徵收10%关税，且钢、铝和汽车还面临更高关税。欧盟恐必须历经艰难的谈判过程，才得以化解目前的僵局。

布鲁塞尔面对川普的破坏性保护主义，一方面竭尽所能抢救与主要贸易伙伴美国之间规模1兆6000亿欧元的贸易关系，但同时也大声宣告正致力与其他区域拓展贸易往来。

范德赖恩10日表示：「欧洲持续专注于分散贸易伙伴，对于那些占全球贸易87%当中的国家，并与我们一样承诺让货物、服务与思想维持自由与开放交流的国家，我们要与他们合作。」

中国11日便公开呼吁欧洲携手合作。尽管双方关系充满机会，但同样充满危险。 专家指出，欧盟致力贸易伙伴多元化的行动，恐遭遇一些阻碍，其中包括美国在市场规模与需求方面具有世上无与伦比的优势，难以在短期内找到替代选项。

欧洲政策中心（European Policy Centre）分析师佛克曼（Varg Folkman）表示：「重新规划贸易路线与流向需要时间，不是一夕之间可完成。」

欧盟正努力在两个复杂困难的目标之中求取平衡：一方面要发展开放、自由的贸易，同时又要强化本土竞争力与制造能力。但除此之外还有市场规模的问题。

佛克曼说：「欧盟…将找不到另个市场能提供美国那样程度的需求和购买力。」

对欧盟而言，中国这个关键贸易伙伴也潜藏风险。

欧盟原已对中国廉价产品倾销及北京的补助政策有疑虑，如今川普的关税大刀恐进一步驱使中国货物涌向关税比美国低的欧盟，令官员头疼。

然而，在美中对抗的背景下，有迹象显示欧中关系有可能改善。

欧盟的1名发言人11日表示，双方已针对欧盟去年对中国制电动车加徵关税的做法讨论1项替代方案。欧盟当时是在裁定北京对汽车制造商提供国家补助构成不公平贸易后，决定施加关税。