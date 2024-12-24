川普再提买下格陵兰 专家：讲给中国听

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统当选人川普还没入主白宫，已扬言要收回巴拿马运河、重提买下格陵兰，还戏称要并吞加拿大，让全球摸不清他是认真还是说笑。但有专家认为，川普或许是向中国传讯息。

川普这些话让外界再度担心他会如第一个总统任期般，对待盟友远比对待俄罗斯和中国等对手更凶。

然而，也有人怀疑，川普这位亿万富豪和前实境秀明星的用意，是在「交易的艺术」中寻求更大影响力，并透过频登新闻版面来拉抬自己在国内外的声望。

乔治华盛顿大学（George Washington University）教授塞斯诺（Frank Sesno）说：「很难说他有多少是真话，有多少是讲给全世界当新闻重点。」

他告诉法新社：「他让其他领袖陷入得自行判断哪些是真哪些是假的处境之中。」

塞斯诺说，其他国家很难拿捏要怎么回应川普的言论。

「试想，假如你是巴拿马总统，你要怎么回应？你不能置之不理，因为你的国家不会允许你这么做。所以（川普）这些评论所掀起的涟漪效应是十分惊人的。」

川普对美国友邦残酷的程度，迥异于他一再盛赞俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）等美国敌对国领袖的态度。

不过，川普的言词背后或许留有一手。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）资深政治学者佩扎德（Stephanie Pezard）说，川普提收购格陵兰，「或许是向中国传达讯息」。

佩札德告诉法新社，一如川普对中国在巴拿马的影响力忧心忡忡，中国在北极的影响力日增、与俄罗斯愈走愈近，都是「美国真正关切的事项」。

但这也可能向丹麦释出信号，暗示出「如果你对中国太友好，就会发现我们挡了你的去路」，即便丹麦和格陵兰一直是「非常好的北大西洋公约组织（NATO）盟友」。

而且或许川普十分明白现实面。

佩札德说，任何美国「收购」格陵兰的计画，「不论是在国际法上，还是在美国自己向来试图维护的全球秩序上」，都是不可行的。