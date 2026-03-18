川普发文暗示可能放手 让盟友自行确保荷莫兹海峡安全

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（法新社华盛顿18日导）美国总统川普今天愤怒暗示，既然美国盟友拒绝与美军在关键航道荷莫兹海峡一同对抗伊朗，而美国又没使用这条海峡，他可能会放手让盟友自己去维护荷莫兹的安全。

伊朗已实质封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）这条全球重要石油运输路线之一，以此回应美国与以色列持续近3周对伊朗的战争。

川普（Donald Trump）屡次要求提供扫雷舰及其他军事装备来协助清除海峡上的威胁，均遭欧亚传统伙伴拒绝。

川普近期对荷莫兹危机做出多次相互矛盾的发言，先是说盟友必须协助美国，昨天又称「我们不需要任何帮助」。

他今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）的最新说法则暗示，美国可能完全放手不管，让使用这条航道的国家自行收拾局面。

川普写道：「我想知道，如果我们把伊朗恐怖主义国家残存部分『结束掉』，并且让使用它（荷莫兹海峡）的国家－我们可没使用－负责所谓的『海峡』，会发生什么事呢？这会让一些迟迟没反应的『盟友』迅速动起来！」

伊朗试图藉由控制荷莫兹海峡，作为应对美国和以色列压倒性攻势的筹码。美以联军迄今已击中伊朗境内数以千计的目标、摧毁伊朗海军，并击杀高阶领导人物。

尽管只有少数商船遭伊朗炮火击中，但这项威胁已足够瘫痪航运，导致全球油价飙升。

美军昨夜宣布动用巨型碉堡克星炸弹（Bunker Buster），攻击荷莫兹海峡沿岸附近的伊朗飞弹阵地。