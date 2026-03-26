川普吁伊朗认真谈判 批北约未提供任何协助

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天发文警告，伊朗「最好尽快认真看待」结束中东战争的谈判，否则将面临无法挽回的后果，同时再次批评北大西洋公约组织（NATO）对此毫无作为。

川普坚称，尽管伊朗官员公开否认，伊朗仍在和美国就终结这场近4周的战争进行谈判。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）写道：「伊朗的谈判代表非常不同，甚至可以说是『古怪』。」

川普说：「他们正在『乞求』我们达成协议，而他们本来就该这么做，因为他们在军事上已遭彻底击溃，几乎没有翻身机会，但他们对外却声称只是在『检视我们的提案』，大错特错！」

川普警告说：「他们最好尽快认真起来，以免为时已晚，一旦事态发展到那一步，将再无回头路，而且结果会非常难看！」

巴基斯坦证实，曾将美国提出的15点方案转交给伊朗官员；巴国外交部长达尔（Ishaq Dar）今天表示，双方正透过伊斯兰马巴德进行「间接谈判」。

川普今天也再度抨击北约盟友，说美国「不需要北约的帮助」。

他说：「在面对伊朗这个如今在军事上已被彻底摧毁的疯狂国家，北约成员国根本没有提供任何协助。」

川普强调：「美国不需要北约的任何协助，但『永远不要忘记』这个极其重要的时刻！」（编译：刘文瑜）