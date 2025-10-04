The Swiss voice in the world since 1935

川普吁停火后　以色列持续空袭炮击加萨

（法新社耶路撒冷4日电） 尽管美国总统川普在哈玛斯接受停火方案后呼吁停止轰炸加萨，但加萨民防部门表示，以色列今天仍对加萨市等地发动数十次空袭和炮击。

加萨民防机构发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉法新社：「这是一个非常暴力的夜晚，尽管川普（Donald Trump）呼吁停止轰炸，以色列军方仍对加萨市及加萨走廊其他地区发动数十次空袭和炮击。」

巴萨尔所属的民防机构为巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）辖下的救援单位，他还说，夜间轰炸造成20户民宅全毁。

加萨市的浸信会医院发表声明说，该院收治加萨市塔法区（Tuffah）遭到空袭的民宅伤患，其中包括4名罹难者及数名伤者。

加萨南部汗尤尼斯（Khan Younis）的纳瑟医院（Nasser hospital）则表示，在一处收容流离失所者的帐篷遭无人机攻击后，2名儿童丧生、8人受伤。

川普日前提出加萨和平方案，并获以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持，内容包括停火、72小时内释放人质、哈玛斯解除武装以及以色列军队分阶段撤出加萨。

哈玛斯昨天表示，愿意根据川普停火提案，释放所有加萨人质。川普随后发文说，相信哈玛斯已准备好迎接持久和平，以色列须立即停止轰炸加萨，才能安全且迅速地救出人质。

