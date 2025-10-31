川普吁废除参院关键表决门槛 终结联邦政府停摆

（法新社华盛顿30日电） 随着共和党面临愈来愈多的压力，要求尽速恢复政府运作，美国总统川普今天呼吁废除参议院推进法案所需的关键60票门槛，主张以所谓「核子选项」（Nuclear Option），结束政府停摆。

此举将推翻一项长久以来的议事规则，该规则允许100名参议员中的41人阻止任何法案进入辩论或表决程序，过去两党皆曾利用这项制度作为制衡手段。

这种「阻挠议事」（filibuster）的行为基本上迫使民主、共和两党必须寻求跨党派合作的解决方案。

79岁的川普今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出：「现在是共和党打出『川普王牌』的时候了！采取所谓的『核子选项』，废除阻挠议事，废除它！就是现在。」

川普贴文还说：「现在我们掌握政权，如果我们做出应该做的事，这场荒谬、毁灭国家的『政府停摆』就会立刻结束。」

联邦政府10月1日起停摆，数以千计的联邦公务员领不到薪水，全美各项基本政府服务也陷入停顿。

部分机场空中交通停摆，国内生产毛额（GDP）数据延迟公布，国家公园无人管理，美国多项基本政府职能受到冲击。

其中，食物券（Food Stamps）问题很快将成为政府停摆最严重的民生隐忧之一。11月1日起，预料将有4200万名低收入美国人失去购买食物的重要补助。

美国国会预算处（CBO）估计，这场政府停摆可能造成经济损失高达140亿美元。

川普在他的第一个总统任期内，也曾试图推动废除阻挠议事但未能成功。