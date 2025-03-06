川普同意延缓徵加墨汽车关税

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（法新华盛顿5日电） 美国对加拿大及墨西哥加徵的汽车关税将延迟一个月实施，白宫新闻秘书李威特说，这是因美国三大汽车制造商提出请求，并说川普对于听取更多豁免的意见持开放态度。

李威特（Karoline Leavitt）表示，经与美国「三大」汽车制造商，也就是斯特兰蒂斯集团（Stellantis）、福特（Ford）与通用汽车（General Motors）磋商后，川普（Donald Trump）决定「在美墨加贸易协定（USMCA）下进口的任何车辆享有一个月的（关税）豁免」，她的说法是指北美自由贸易协定。

李威特告诉记者：「他们（美国三大车商）提出请求，总统欣然同意。」

川普4日表示，关税对全球最大经济体美国造成「微不足道的波动」，李威特今天也辩解称川普的说法「务实」，并说对抗外国「需经些许干扰」，不过她又提到关税说：「川普对于听取更多豁免的意见持开放态度。」

美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）今天稍早表示，川普正在思考可给与暂时豁免的市场区隔。

但川普与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）通电话后，更广泛豁免的可能性趋于渺茫，因川普表示，针对危险毒品芬太尼（fentanyl）走私，加拿大采取的措施仍不足以化解华府的担忧。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，将对墨国的未来拍板关键决策，并说「若有必要，将寻求其他的贸易伙伴」，不过她还是表达愿协商解决之道的意愿，并说针对墨西哥的商品关税，期待6日透过电话与川普商谈。