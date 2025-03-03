川普国会演说 预料将阐述未来施政方针

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普明天将在国会参众两院联席会议发表演说，阐述他对美国及世界的愿景。川普今年1月就任以来，他的「美国优先」世界观与大胆的行政措施，已撼动美国和全球。

川普（Donald Trump）预计当地时间4日晚间9时（台湾时间5日上午10时）在国会大厦发表演说。川普6周前才在此宣誓就任总统，4年前其支持者则在他2020年总统选举失利后闯入国会大厦。

外界预期，共和党籍的川普将宣扬自己上任头43天所发布的大量行政命令，并概述余下1419天任期的施政规画。

阿拉巴马州联邦参议员塔伯维尔（Tommy Tuberville）是川普的忠诚支持者及前美式足球教练，他在社群媒体Instagram上表示，预期川普将「强调他的政府截至目前为止的斩获，并阐述接下来4年的行动计画」。

川普及其亿万富豪顾问马斯克（Elon Musk）已展现他们试图强硬且快速推动川普的「让美国再次伟大」（Make America Great Again）计画落实，即使这意味着测试宪法对川普权力的限制，或导致美国与盟友关系紧张。

同时，民主党正致力组织能够对抗川普在媒体和政治方面进行猛攻的团结阵线。

密西根州的新任联邦参议员、现年48岁的丝拉金（Elissa Slotkin）曾是中央情报局（CIA）分析师，她将发表传统的反对党回应，对总统演说发表不同意见。