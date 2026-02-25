川普国情咨文演说缔史上最长纪录 盘点5大关键时刻

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天发表第2任期首场国情咨文演说，内容涵盖经济与伊朗情势等议题。川普国情咨文演说历时1小时47分钟，缔造史上最长纪录。

以下是法新社整理这场国情咨文演说的5大关键时刻：

● 与最高法院关系紧张

川普进入美国国会大厦时，与多位出席的最高法院大法官握手。然而，就在几天前，其中3名大法官才裁定川普视为经济政策核心的对等关税政策违法。 川普在演说中直接表达不满，当着坐在前排的大法官面，称该裁决「非常令人遗憾」。但他并未在该议题上停留太久，随后表示政府已规划法律补救措施，以维持他坚称应由外国支付的关税。

● 冬奥夺金男子冰球队促成罕见团结

川普在共和党与民主党严重分歧之际发表国情咨文演说，过程中出现罕见的团结时刻。当米兰冬奥夺下美国46年来首面冰球金牌的男子冰球队进入会场时，全场观众起立鼓掌，一同高喊「美国！美国！」（USA! USA!），向这些奥运英雄致敬。

● 民主党的无声反抗

在总统发表国情咨文演说中，国会议员的动作深具象徵意义，通常以起立鼓掌表示赞同，或静坐不动表达不满。

这次有数十名民主党议员缺席，出席者多全程静坐。部分议员身着白色服饰，向「女性参政运动」（suffragette movement）致敬；另有议员佩戴徽章，要求对已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）档案中涉及的人员追究责任。

民主党籍国会议员格林（Al Green）在现场举起「非裔非猿猴！」（Black people aren’t apes!）标语而被驱逐出场。川普之前在社群媒体分享一段带歧视性影片，将前总统欧巴马夫妇描绘成猴子。 ● 女议员叫阵川普

民主党籍女众议员欧玛（Ilhan Omar）在川普演说过程中大声反击，现场紧张气氛升高。

川普对现场拒绝起立的民主党人说：「你们应该觉得丢脸。」

而来自明尼阿波利斯（Minneapolis）选区的欧玛大声反击，痛斥川普：「你杀了美国人」，意指上月联邦人员被派到明尼阿波利斯，造成2名抗议者死亡的事件。欧玛在川普演说结束前便提早离场。

● 史上最长国情咨文演说

川普这次国情咨文演说历时1小时47分钟，创下美国史上最长国情咨文纪录，打破前总统柯林顿（Bill Clinton）2000年创下的纪录。甚至比川普去年上任后不久发表的演说还要长。