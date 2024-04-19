川普封口费案选出12陪审员 最快22日开场陈述

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（法新社纽约18日电） 美国前总统川普「封口费」案的12名陪审员今天宣誓就位，法官表示希望22日举行开场陈述。这是首度有美国卸任总统接受刑事审判。

检察官和川普的辩护律师对数十名候选陪审员进行一天的密集询问后，法官莫城（Juan Merchan）说：「我们有陪审团了。」

莫城表示，希望明天完成对6名候补陪审员的遴选，并在22日就这起重大案件举行开场陈述。

现年77岁、寻求重返白宫大位的川普被控在2016年胜选前伪造商业纪录，以掩饰他给一位色情片女星的封口费支出。川普不认罪。

在法庭今天休庭后，这位共和党总统参选人接受记者访问时，抱怨这场审判让他无法参加竞选活动，以及纽约曼哈顿法庭内的温度过低。

他说：「我本该去很多不同的地方参加竞选活动。而我现在要坐在这里好几天，从早到晚待在冷死人的法庭。」

川普谴责这场审判「非常不公平」，并念出厚厚一叠新闻剪报中的标题，他说这些都是来自批评此案的「法律专家」报导。

陪审员宣誓时，穿着深色西装、蓝色领带的川普坐在被告席静静看着。

若要对川普定罪，陪审团须达成一致裁决。这场审判预计将持续6到8周。

川普其他3起刑事案件涉及更严重的指控，包括被控企图推翻2020年败选结果，但这些案件被一再拖延。

若伪造商业纪录被判有罪，这位曾两度遭弹劾的前总统恐面临牢狱之灾，但法律观察家认为罚款的可能性会更大。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）