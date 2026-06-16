川普建议叙利亚接手处理真主党 批以色列造成太多伤亡

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（法新社法国艾维安巴恩16日电） 美国总统川普今天表示，他已经建议以色列，应该让叙利亚总统夏拉负责与伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党打交道，因为以色列的行动已经造成太多伤亡。

川普在七大工业国集团（G7）高峰会中赞扬夏拉（Ahmad al-Sharaa）「表现非常出色」，并表示：「如果以色列无法在不杀害其他人的情况下对付真主党（Hezbollah），那么他（指夏拉）会负责处理。叙利亚会处理这件事。」

川普指出，夏拉「与真主党关系很好，也不喜欢他们」。他表示，这位叙利亚领导人「并不是个循规蹈矩的人」。夏拉曾是圣战组织成员，于叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台后掌权。

他说，以色列「对真主党作战时间太长，杀害太多人」。

川普表示：「我建议以色列让叙利亚负责真主党，说实话，我认为他们会做得更好。」

针对媒体报导他与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）关系走下坡，川普表示：「在黎巴嫩问题上，比比（Bibi，尼坦雅胡的小名）应该更加负责…我对以色列处理黎巴嫩和真主党的方式并不满意。他们本来应该能更快解决问题。」