川普批共产主义者 纽约市长初选赢家曼达尼怒斥「作秀」

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普在今天播出的节目中，称纽约市长民主党初选赢家曼达尼是「纯正的共产主义者」；这位进步派政治新星听闻后嗤之以鼻，说川普只是在作秀。

曼达尼（Zohran Mamdani）上周爆冷击败丑闻缠身的建制派人士、前纽约州长古莫（Andrew Cuomo），在民主党内引起强烈反响，也激怒川普及其同伙，他们指责曼达尼是激进的极端分子。

在川普所属的共和党试图将民主党人推离政治中心，形容民主党人太过激进，以致于无法赢得美国主要选举之际，共和党未来几个月对这位自称民主社会主义者的批评肯定会愈演愈烈。

川普今天在福斯新闻（Fox News）脱口秀「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）中怒斥，「他是纯正的共产主义者」和「激进左派…疯子」。

在纽约长大、也在纽约建立庞大房地产帝国的川普还说：「我认为这对纽约来说非常糟糕。」

川普主掌的白宫曾多次扬言，如果民主党领导的美国城市反对他的政策，白宫将会削减对这些城市的补助，包括切断对限制与移民当局合作的所谓「庇护城市」的资金。

曼达尼今天也在脱口秀节目中，声称他「绝对」会维护纽约作为庇护城市的地位，好让「纽约人能走出阴影，充分享受他们所属的城市生活」。

33岁的移民曼达尼在国家广播公司新闻网（NBC News）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目中，被直接问到是否为共产主义者时，回答说：「不，我不是。」

他的目标是成为纽约首位穆斯林市长。

曼达尼说：「我已经开始习惯总统会谈论我的外表、我的声音、我来自哪里、我是谁，说到底就是因为他不要让大家注意到我求取的目标。」

「我正在为那些劳动人民而战，他曾发起旨在赋予这些人权力的竞选活动，后来却背叛了他们。」

这位出生于乌干达的州议员目前民调落后前州长古莫（Andrew Cuomo），但凭藉降低租金、免费日托和公车以及其他民粹主义理念，在这个以物价高昂着称的大都会获得了强劲支持。

尽管纽约有登记的民主党人数量是共和党人的3倍，曼达尼11月也不是铁定能赢。

现任市长亚当斯（Eric Adams）是民主党籍，但以独立人士身分竞选连任，古莫也可能以无党派身分参选。