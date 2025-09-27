The Swiss voice in the world since 1935

川普报复升级称柯米脏警　要起诉所有反对者

2 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天要求让更多他的政治对手面临刑事指控，并对前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）遭起诉叫好，称他是个「肮脏的警察」。

这位共和党籍总统的言论，使他对反对者所进行的报复行动升温。其做法非同寻常且不加掩饰，公然挑战美国政坛数十年来所奉行的政治规范。

当记者在白宫问及柯米起诉案时，川普回应：「坦白说，我希望还有其他人。」他随后称自己的对手是「腐败、激进的左派民主党人」。 他说：「这不是报复，这同样关乎到不能任由这种事情一再发生。」

传统上，历届美国总统都会力求让白宫与司法部保持距离。但川普打破了这一先例，清楚表明他打算对柯米的案件及其他相关诉讼施加影响。

柯米被控在调查俄罗斯是否干预2016年总统大选，以及川普是否与俄国共谋一案中，做出不实陈述并妨碍司法。 针对柯米，川普向媒体说：「他是个肮脏的警察，骨子里一直都是。」 当被问到下个面临起诉的人会是谁时，川普表示：「这不是一份名单，但我认为还会有其他人。」

几天前，川普才采取极不寻常的举动，公开敦促司法部长邦迪（Pam Bondi）对柯米及其他被他视为敌对者的人士采取行动。

这些政敌包含对川普提出民事诈欺指控的纽约州检察长詹乐霞（Leticia James），以及在2019年川普的第一次弹劾中担任检察官的现任加州联邦参议员谢安达（Adam Schiff）。

