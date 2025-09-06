The Swiss voice in the world since 1935

川普措词强硬　扬言对芝加哥动用战争部

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天扬言对芝加哥动用他新更名的「战争部」，进一步升高他推动派兵进驻民主党执政城市所导致的紧张局势。

川普（Donald Trump）此举是试图复制他对首都华府采取的行动，包含部署国民兵（National Guard）、增派联邦探员逮捕及驱逐移民，但也引起当地居民强烈反弹。

川普今天在其社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「芝加哥很快就会知道，为什么这个单位被称作战争部。」

这则贴文还提到，「我喜欢在早上闻到驱逐的味道」，并附上看似是人工智慧（AI）生成的川普图像，两者皆在影射1979年电影「现代启示录」（Apocalypse Now）。

川普昨天签署行政命令，将国防部更名为「战争部」（Department of War），并称这是向全世界传达「胜利的讯息」。

芝加哥位于伊利诺州，其民主党籍州长普里茨克（JB Pritzker）对川普的贴文表达强烈愤怒。

普里茨克在社群媒体X平台发文指出：「美国总统正威胁对美国城市宣战。这不是玩笑，这不正常。」

除了芝加哥，川普也曾扬言派兵进驻其他民主党执政城市，例如巴尔的摩跟纽奥良。

