川普政府开铡试用期员工 退伍军人事务部裁逾千人

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普积极缩减联邦政府人力的计画迈入下一阶段，华府开始解雇旗下试用期员工；退伍军人事务部今天宣布，开除1000多名负责非必要职务的试用期员工。

美国退伍军人事务部（Department of Veterans Affairs）是首批公开证实裁员的部门之一，该部今天透过声明表示，解雇1000多名位于「非必要」职位的试用期员工。

退伍军人事务部在声明中说：「今天宣布的裁员消息，是川普（Donald Trump）政府为使辖下各机构更有效率、成效并更积极回应美国人民（需求），所付出的一部份努力。」

尽管受影响的联邦政府员工确切人数还不清楚，但根据政府最新可取得资料，超过20万名新进员工目前正处于试用期。

美国媒体今天报导，川普政府指示各机构主管解雇大多数试用期人员，这些人拥有的公务员保障较少。

美国人事管理局（Office of Personnel Management）一名被解雇员工告诉法新社，她是在一场有近百名员工受邀参加的视讯会议中遭到开除。

美国人事管理局和白宫新闻办公室的发言人没有立即回应置评请求。

今天这项措施是由白宫推动、人事管理局领导，以减少公务员人数。为达成这项目的，川普政府曾提出向自愿离职的政府员工提供等同8个月薪资的资遣费。（译者：林沂锋/核稿：洪培英）