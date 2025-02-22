川普施压签矿产协议 分析：乌克兰稀土浓度低开采难

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（法新社巴黎22日电） 乌克兰蕴藏许多重要矿产，而这正是美国总统川普急于取得的资源，但有分析指出，乌克兰有几处矿床蕴含稀土，但这些矿床都尚未开采，且乌国的稀土浓度可能过低，或者难以开采。

根据2024年「世界矿业数据」（World Mining Data），乌克兰是全球第40大矿产生产国（包括煤炭在内），并在2022年全球铁矿产量中排名第10。

法国地质矿产调查局（Bureau of Geological and Mining Research）人员在内的地质学家，在2023年发表的乌克兰研究中，发现包括铁、锰、铀等100多种矿物资源。

各国通常会胪列对国家经济或能源生产至关重要或具有战略意义的矿物。美国这类名单大约有50种，欧洲联盟（EU）则是超过30种。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）表示，乌克兰是全球重要钛矿供应国，同时也是20多种关键原料的潜在来源。

根据「世界矿业数据」，乌克兰是全球第8大锰矿生产国、第11大钛矿生产国，以及第14大石墨生产国。

乌克兰当局也曾说，乌国拥有欧洲最大的锂矿矿藏之一，但迄今尚未开采。

稀土是17种金属化学元素的合称，为生产高科技消费电子产品和军事装备的重要原料。

乌克兰并非以稀土矿藏闻名。川普（Donald Trump）特别宣布他想要稀土，并要求乌克兰签下协议，以稀土换取美国军援来抵御俄罗斯侵略。

美国地质调查所（US Geological Survey）的乌克兰专家萨费洛娃（Elena Safirova）指出，乌克兰有几处矿床蕴含稀土元素，但这些矿床都尚未开采。

法国地质矿产调查局于2023年表示，乌克兰拥有「可观的稀土资源」，但若要进一步探勘或开发需要庞大投资。

乌克兰政府表示，目前已知6座矿床蕴藏稀土金属，若要开发诺佛波塔夫斯克矿床（Novopoltavske）可能必须投资3亿美元，此处是全球最大的矿床之一。

技术上而言，乌克兰政府列举过的部分金属元素像是钽、铌、铍、锶、磁铁矿，并不在17种稀土元素之列。

另外，美国标准普尔公司（S&P）本月指出，由于乌克兰的稀土浓度可能过低，或难以开采，乌克兰稀土矿藏的开采恐怕无利可图。