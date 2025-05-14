川普有意收卡达馈赠飞机 国会民主党冻结任命案抗议

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）今天宣布将搁置所有司法部政治任命，抗议总统川普收受卡达馈赠价值4亿美元豪华飞机。

航空巨擘波音公司（Boeing）签约同意提供两架新的空军一号飞机以取代现有老旧机型，但川普多次抱怨进度延误和成本超支。

就在川普等待波音公司延迟交付两架新总统专机之际，卡达王室提出捐赠一架747-8型巨无霸喷射机。

参院少数党领袖舒默今天在国会发表演说指出：「这不仅是赤裸裸的贪腐，也是严重的国安威胁。」

舒默这次全面冻结人事任命案是他首度采取此举，影响数十位候任官员，可能大幅延后他们在川普政府中走马上任的时间。

美国宪法一项所谓「薪酬条款」（Emoluments Clause）禁止政府官员收受来自「任何国王、亲王或外国国家」的礼物。

舒默要求司法部负责「外国代理人登记法」（Foreign Agents Registration Act, FARA）的部门「公布美国境内卡达外国代理人可能会让川普或他的事业受益的所有活动」。

他问道：「这些改装费用要让美国纳税人负担多少？是数千亿美元？数亿美元？还是数十亿美元？」

他也要求政府说明，这架飞机对于已同意向波音采购的未来总统专机会有什么影响。

这位资深的纽约民主党人也要求曾担任卡达政府说客的司法部长邦迪（Pam Bondi）在国会作证，说明她批准这项礼物的情形。