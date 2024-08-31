川普欲安抚保守派 称将反对佛州保障堕胎权议案

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（法新社宾州约翰镇30日电） 美国共和党总统候选人川普先前公开在生育权议题上舍弃右翼立场，他今天试图平息保守派支持者的猛烈批评，称他将投票反对佛罗里达州一项保护堕胎权的议案。

川普昨天宣布，若再次当选，将确保体外人工受孕程序免费；保守派为此大力抨击他。体外人工受孕是一种费用高昂的生殖程序，受到许多反堕胎人士反对。

住在佛州的川普先前批评佛州禁止怀孕6周以上女性堕胎的措施，称这道禁令过于严格，并暗示他打算支持一项修改佛州宪法以保护堕胎权的投票议案，今天却说会投反对票。

78岁的川普于宾夕法尼亚州造势之前对福斯新闻频道（Fox News）说：「我会投反对票。」宾州是美国大选的摇摆州之一。

但保守派已开始批评川普在堕胎议题上善变的立场，共和党新的政策纲领也不再呼吁实施全国堕胎禁令，川普近期还声称，若他再次执政，他的政府将支持生育权。

反堕胎团体很快就对川普最新言论起了激烈反应，运动人士警告，川普可能与他的基本盘渐行渐远。

民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的竞选阵营发现有机可乘，也乐于加入论战。

川普过去15年在堕胎议题上立场反覆，一开始自称支持堕胎权，然后又呼吁对企图堕胎的女性施以「某种形式的惩罚」。

他吹嘘自己执政时任命的联邦最高法院大法官于2022年终结宪法对堕胎权的保障，但最近又开始担心共和党人在生育权上的想法背离多数选民。

共和党人在体外人工受孕等生育治疗上意见分歧，许多人乐见这些疗法促进美国家庭发展，但也有人坚信生命始于受孕，并反对体外人工受孕，理由是这种方法会制造出多个胚胎，却并非每个胚胎都用得上。