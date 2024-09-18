川普疑再遭暗杀未遂 贺锦丽选举紧绷下致电慰问

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（法新社美国弗林特17日电） 美国共和党总统候选人川普遭遇另一次明显的暗杀企图后，副总统贺锦丽今天在选情紧绷之际致电慰问，但她在受访时仍谴责川普「可恶地」散布海地移民吃宠物的不实言论。

前总统川普（Donald Trump）昨天在佛罗里达州自家高尔夫球场打球时，特勤局人员在高球场边界围篱外的灌木丛发现一名枪手。川普在事发后首度准备重返竞选造势活动时，民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）表示她已与川普取得联系。

贺锦丽接受全国黑人记者协会（National Association of Black Journalists, NABJ）访问时表示：「我打给他，看他是否安好。我告诉他我已公开说–我们国家不容政治暴力。」

白宫描述，这是一次「亲切简短的谈话」。

但贺锦丽这通电话是在选情紧绷之际拨打。目前距离总统选举投票仅剩7周，双方阵营互指对方煽动分裂和暴力。

贺锦丽在关键决战州宾夕法尼亚接受访问时，首度对川普散布海地移民在俄亥俄州吃掉当地居民猫狗的不实言论做出回应。

川普和竞选搭档范斯（J.D. Vance）公开宣称这项不实说法后，春田市（Springfield）出现数十起针对当地社区的炸弹威胁，迫使若干学校关闭。

贺锦丽说：「这个社区的家庭和孩童发生的事，真是令人心痛。」

川普将他两个月来两度险遭暗杀，归咎于贺锦丽与总统拜登发表关于他威胁民主的「言论」。但川普自己也曾使用过类似语言，将贺锦丽描绘成一个「邪恶」的激进分子，称她把美国变成「失败的国家」。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，拜登和贺锦丽「从未以任何方式鼓励暴力」。

索夫克大学（Suffolk University）和「今日美国报」（USA Today）所做的一份新民调显示，贺锦丽在宾州的民意支持度为49%，领先川普的46%，主要归功于获得女性选民的大力支持。

这确认两人在这场选举中显着的性别支持度差异，至少在宾州是如此，贺锦丽以56%的女性支持度领先川普的39%，而川普在男性支持度上以53%领先贺锦丽的41%。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）