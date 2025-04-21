川普百天内翻天覆地 民主党制衡苍白

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普就职将满100天，人们对他分化美国政府的改革必会多所着墨，而民主党在反对川普一连串闪电改革时失误不断，也将受到外界检视。

多位政治分析家在接受法新社访问时表示，民主党已经群龙无首、分崩离析，连定位都抓不到。

资深策士柯林克（Matt Klink）说：「如果我帮他们打分数，我会给他们C-，低于平均水准，他们还不懂为什么会输给川普。」

「民主党继续关注不受美国民众欢迎的问题：男性参与女子体育运动、支持非法移民以及反对削减任何联邦官僚机构开支。」

柯林克说，更重要的是，「大多数选民根本不听或不在乎」民主党人说川普是独裁者的指控。

民主党被赶出白宫，在国会沦为少数党，在川普领导下的华盛顿崭露头角机会渺茫。

但接受法新社采访的多数分析家表示，民主党本可以更清楚地表达一致的讯息，在优先要务和策略上达成共识，并厘清如何以及何时反对川普。

华盛顿学院（Washington College）政治系教授希克尔（Flavio Hickel）表示：「总体而言，我认为大多数美国人会觉得国会民主党人没能因应时势，为所当为。」

最令人沮丧的是，他们对川普对民主构成威胁发出严厉警告，却又热衷于展现与川普政府合作的态度，这似乎有些矛盾。

川普上任头3个月掀起一阵腥风血雨，他发动贸易战，让盟友忧心美国在俄乌战争中倒戈，还派出科技亿万富豪马斯克（Elon Musk）解散大部分联邦官僚机构。

与此同时，民主党参议员也投票确认川普属意的内阁人选，对他急速推进的议程几乎没有造成阻力，甚至与共和党人一起投票通过移民法案。

对此，联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）2月曾对「纽约时报」表示：「我们不会紧咬每一项议题。我们会挑选最重要的战役，并在那些战役上『卧轨抗争』。」

然而，舒默和加州州长纽松（Gavin Newsom）等人因为与白宫合作或与川普阵营走得太近，激怒了基层运动人士。

此外，在川普国会演说期间，民主党议员仅以挥舞写有抗议标语的小牌子这类无力的象徵性动作，在社群媒体被嘲笑为无效抗争。

舒默的前通讯幕僚柯内舒斯基（Andrew Koneschusky）说，他会给国会民主党人的成绩打个D，即使有些议员表现出色，「但似乎没人负责统筹整体方向与节奏」。