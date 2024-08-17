川普称平民奖章优于军人荣誉勋章 引来批评

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（法新社华盛顿16日电） 美国共和党总统候选人川普说，他颁发的平民最高荣誉奖章比美军荣誉勋章更好，因为他的支持者获颁奖章时还「健康美丽」，而军人在获勋章前往往身故。这番话今天饱受批评。

川普昨天在纽泽西州一场有犹太支持者出席的造势活动上提到，他执政时曾颁发总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）给米瑞安．艾德森（Miriam Adelson）。米瑞安．艾德森是重要竞选资金捐款人，也是共和党大金主谢尔登．艾德森（Sheldon Adelson）的遗孀。

川普说，米瑞安．艾德森获颁的奖章比更知名的荣誉勋章（Medal of Honor）「还要好」。荣誉勋章通常只颁给有英勇功绩的军人。

川普说，总统自由奖章「相当于国会荣誉勋章」。事实上荣誉勋章正式名称并无「国会」二字。

他还说，「其实这个（奖章）更好，因为每个获颁国会勋章的人都是军人…他们要不是因为多次中弹而状况很差，就是死了」，而米瑞安．艾德森「获颁（总统自由奖章），现在仍是健康美丽的女人」。

民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的一名发言人说，川普「除了自己之外，对于服务他人或为任何事效劳一无所知」。

民主党籍联邦众议员菲力普斯（Dean Phillips）在社群平台X上写道，他的父亲就是在战斗中丧命，川普是「令人生厌、无知、狂妄自大」的人。

支持民主党退伍军人竞选公职的政治行动委员会「退伍军人投票组织」（VoteVets.org）表示，川普「不尊重退伍军人和他们的牺牲」。

退伍军人葛罗柏格（Florent Groberg）曾在阿富汗的自杀炸弹攻击下救出巡逻队员，因此于2015年获颁荣誉勋章。他在X发文说，他非常尊重总统自由奖章，但这枚奖章「与荣誉勋章不太能互相比较，因为这是两种非常不同的荣誉，条件和意义都不一样」。

川普在执政期间和竞选过程中经常宣扬他对军方的支持，但也曾说过贬低死伤或被俘军人的言论。

「大西洋月刊」（The Atlantic）2020年报导，川普赴法国访问时拒绝参观美军墓园，因为那里埋葬的是「失败者」。

在川普执政时担任白宫幕僚长的凯利（John Kelly）去年透露，川普任内曾说，他不想被看到与被截肢的军人靠太近，「因为『这看起来对我不太好』」。

川普2015年竞选总统时，也曾羞辱时任共和党籍参议员马侃（John McCain）。马侃在越战期间遭受刑求和监禁近6年，而川普开玩笑说，他比较欣赏「没被俘虏过的人」。

与川普搭档参加今年11月大选的范斯（J.D. Vance）缓颊说，川普不是「诋毁」退伍军人，只是「为他喜欢的人说些好话」。