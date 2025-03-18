川普称拜登卸任前赦免令无效 「因为他用自动签名机」

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天宣布，他将撤销前总统拜登为保护川普批评者免受报复而发布的赦免令，并声称这些赦免案无效，因为据称拜登使用了自动签名的装置，而不是真正的笔。

目前还不清楚川普拥有何种权力可以撤销前总统发布的赦免令。

撤销赦免令在美国史上极为罕见，就此案而言，这么做可能会让川普在瞄准政敌时再次测试行政权力的极限。

川普声称，拜登是使用常见的自动签名装置在文件上签名，因此不具有任何效力。

川普在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文说：「特此宣布这些赦免令无效、作废，并且不再具有任何效力，因为这些赦免令是通过自动签名装置签署的。」

然而，川普并未提供任何证据，证明拜登使用了自动签名装置签名，也没有提供任何证据证明自动签名装置会使签名无效。

美国总统长久以来都会使用自动签名装置，包括将法案签署成为法律。但川普和他的支持者，例如那些与右翼政策文件「2025计画」（Project 2025）有关的人，试图将这个问题演变成剥夺拜登总统职权合法性的方式之一。

拜登在卸任前赦免了前共和党资深议员丽兹・钱尼（Liz Cheney）以及其他曾调查川普支持者2021年1月6日攻击国会山庄一事以及川普多次试图推翻2020大选结果的国会委员会成员，以保护他们。

川普曾一再扬言，如果他赢得2024年大选，将向这些议员进行报复。

今天稍早，当被记者问及拜登使用自动签名装置签署的所有内容是否都应作废时，川普表示，「我是这样认为的。但这不是我的决定，这将由法院决定」。

接受美国媒体Axios访问的专家指出，即使川普在法院挑战中吞败，伤害已经造成，他锁定的目标对象将被卷入紧张的法律战。

川普今年1月上任后，立即签署多项命令赦免他的支持者，其中包括约1500名2021年1月6日因袭击国会大厦而被定罪的人，这些人试图阻止国会认证拜登赢得2020年大选。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）