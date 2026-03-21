川普称拟逐步结束对伊朗行动 荷莫兹海峡维安应由他国负责

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天表示，在对伊朗开战3周后，他正考虑「逐步结束」军事行动，但警告说荷莫兹海峡将需要由其他国家来负责维安。

川普的这番言论是他迄今为止对结束冲突所释放的最强烈信号，但此时关键的石油通道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）实际上仍处于封锁状态，且数千名美军陆战队员正前往中东。

川普在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）上发文称：「在我们考虑逐步结束我们在中东针对伊朗恐怖政权的伟大军事行动之际，我们已非常接近达成我们的目标。」

他强调，美国用不着荷莫兹海峡，若有必要，应由使用这条航道的其他国家负责守卫与维安。

川普先前曾对这场战争提出包含伊朗政权更迭在内等不断变动的目标，如今他将目标列为确保伊朗永远无法取得核武、摧毁伊朗飞弹库、海军、空军及工业基础，以及保护波斯湾盟友。

川普不久前曾斥北大西洋公约组织（NATO）盟友为「懦夫」，因他们未能响应他确保荷莫兹海峡安全的呼吁。伊朗目前掌控对荷莫兹海峡的实质扼制权。

79岁的川普突然宣布考虑缩减行动规模的仅约1小时前，才排除与这个伊斯兰共和国达成停火协议。

川普在与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）准备一同前往佛罗里达州度过周末时，在白宫告诉记者：「我认为我们已经赢了。」

「我不想达成什么停火。你知道，当你实际上正把对方打得落花流水时，你是不会停火的。」

针对新闻网站Axios报导指川普正考虑占领或封锁伊朗关键石油枢纽哈格岛（Kharg Island），以施压德黑兰当局重启荷莫兹海峡一事，川普则未予证实。