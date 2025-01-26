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川普称要「清空」加萨 吁约旦和埃及收巴勒斯坦人

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（法新社迈阿密25日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天提出一项计画，宣称要「清空」加萨走廊（Gaza Strip），还说他希望埃及和约旦接收来自加萨走廊的巴勒斯坦人，以实现中东和平。

川普形容加萨走廊就像以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）战争后的「拆迁现场」，还说他已跟约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）讨论此事，并计划明天与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）对谈。 川普在总统座机空军一号（Air Force One）向记者表示：「我希望埃及和约旦能接收一些人。大家说的可能是150万人，我们就把整个地方彻底清空。你知道，那里数个世纪来发生过许多冲突。我不知道，但总得做点什么。」

加萨走廊在以哈战争爆发前的人口数约为240万人，但2023年10月战争爆发后，当地绝大多数的民众被迫多次流离失所。

川普指出，将加萨居民迁走可能是「暂时的，也可能是长期的」。 他还提到：「现在当地简直就是拆迁现场，几乎一切都摧毁了，还有人在那里死去。所以我宁愿跟一些阿拉伯国家合作，在别的地方盖房子，让他们或许能有机会过上平静生活。」

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