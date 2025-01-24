川普签行政命令 约翰甘乃迪等人遇刺档案将解密

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天签署行政命令，将1960年代前总统约翰甘乃迪（John F. Kennedy）、前联邦参议员罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy）和民权领袖金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺事件的档案解密。

川普在椭圆形办公室签署行政命令时告诉记者：「很多人等了许多年，数十年。一切都会揭晓。」

川普签署后将笔交给幕僚说，「拿给小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）」。川普提名小罗勃甘乃迪出任卫生部长。

美国国家档案局（National Archives）近年公布数万件与1963年11月22日约翰甘乃迪遇刺有关的纪录，但以国家安全疑虑为由，保有数以千计件纪录未公开。

档案局上次于2022年12月公布纪录时表示，已公布97%的约翰甘乃迪纪录。所有相关纪录约有500万页。

负责调查约翰甘乃迪枪击案的「华伦委员会」（Warren Commission）认为前陆战队神枪手欧斯华（Lee Harvey Oswald）单独犯案，但这项正式结论未能平息揣测，有些人臆测此案幕后有更黑暗的阴谋，而政府不尽快公布档案，更煽动不同的阴谋论。