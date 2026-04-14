川普自拟耶稣图引发宗教界抨击 随后删除贴文

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天删除了一张显然将自己描绘成耶稣的社交媒体图片，宗教领袖抨击此举涉嫌亵渎。

这张发布在川普「真实社群」（Truth Social）平台上的图片显示，他身穿飘逸的红白色长袍，抚摸着一名貌似病人的额头，手部与头部散发着光芒。背景中美国国旗飘扬，身旁众人虔诚地仰望着川普。这张人工智慧（AI）生成的图片于昨天晚间发布，并于今天删文。

当被问及该贴文时，川普否认自己试图模仿耶稣基督。他告诉记者：「我自认扮演的是医师，让人民变得更好，我也确实让人民变得更好。」

这张图片也引来多名川普的重量级宗教保守派支持者强烈批评。

保守派记者兼评论员巴沙姆在社群平台X写道：「我不知道总统是觉得幽默，还是受到什么物质影响，或是有什么能为这种离谱的亵渎行为辩解。他必须立刻把它撤下，并向美国人民和上帝寻求宽恕。」

研究基督教民族主义、任职乔治城大学（Georgetown University）信仰与正义研究中心的访问学者泰勒（Matthew Taylor）表示，这件事可能进一步撕裂川普的基本盘，尤其是因川普与教宗良十四世针锋相对，而遭到冒犯的天主教徒。

然而，喀尔文大学（Calvin University）历史学家梅兹（Kristin du Mez）认为，川普死忠支持者的立场不会动摇。

梅兹告诉法新社，川普的宗教保守派支持者正与这类「明显构成亵渎」的行为保持距离，「但我同时也看到许多闪烁其词的现象，没错，亵渎是不对的，这张照片很不妥，他应该撤掉…但我完全没看到有任何迹象显示，他们不会继续支持这个人。」