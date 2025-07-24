川普行政命令终止出生公民权 上诉法院裁定违宪

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（法新社华盛顿23日电） 美国上诉法院今天裁定川普总统限制出生公民权的行政命令违宪，并支持下级法院阻止这项全国性命令的裁决。

这项命令陷入法律纠纷已有数月，目前联邦法院裁定暂缓实施中。

最高法院上月裁定，个别法官可能逾越权力，在全国发布禁令来阻止川普一系列政策，包括他取消出生公民权的举动。

美国宪法规定，在美国领土出生者自动成为美国公民，川普试图终止这项规定，遭到多位地方法官出手阻止。

第九巡回上诉法院（Ninth District Court of Appeals）今天裁定，西雅图地方法官发布的禁令并不构成司法越权。

法官古尔德（Ronald Gould）写道：「我们得出结论，这个地方法院发布普遍性的禁令，目的是要让各州都得以豁免，并未滥用其自由裁量权。」

根据古尔德的裁决，将禁令限制在州层级与完全不阻止该命令一样无效，因为如果人们在公民身分规则不同的州之间迁移，可能会出现复杂情况。

上诉法院也得出结论，川普的出生权命令违反美国宪法的措辞。

「地方法院正确地得出结论，该行政命令剥夺许多在美国出生者公民身分的诠释系属违宪，我们完全同意，」

川普的行政命令规定，非法入境美国或持临时签证者所生的孩子，不会自动成为公民，这是对美国宪法第十四修正案的重新解释。