川普记者会聚焦伊朗战争 认发AI图但未向教宗道歉

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天在白宫椭圆办公室召开记者会，期间不仅看到外送员送速食，还听到川普谈及横跨伊朗、教宗与耶稣等各项议题。

79岁的川普以热爱速食闻名，他今天踏出白宫核心办公室，亲自接过美国外送服务平台DoorDash外送员西蒙斯（Sharon Simmons）带来的两袋麦当劳外送。

这一幕原本是为了凸显川普的「小费免税」政策，他表示该政策让西蒙斯这名来自阿肯色州的阿嬷今年拿到1.1万美元的退税额。

然而，一如川普惯有风格，现场话锋很快转向种种超现实以及攸关全球的重要议题。

有记者提问：「总统先生，那张把您描绘成耶稣基督的照片，是您自己发布的吗？」

记者指的是川普先前在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）帐号发布了一张人工智慧（AI）生成、现已删除的图片。这张图片因似将他描绘成耶稣而引发各界批评。

川普承认「我确实有发」这张图，但他说：「我觉得自己被描绘成医生，应该和红十字会有关。」

媒体的提问很快转向伊朗战争，这场冲突导致油价飙升，也让距离11月关键期中选举前的美国经济再添变数。

记者会举行前约两个小时，川普宣布针对伊朗港口实施的封锁正式生效。不久之前，美伊在巴基斯坦举行的对谈以双方未达共识情况下收场。

川普强调伊朗代表之后已联系华府，他说伊朗「非常渴望」达成协议，而这项协议必须包含阻止德黑兰（Tehran）永远取得核武。

在外送员还站在一旁情况下，川普也毫不犹豫强调，他不打算向良十四世道歉。

川普说：「没什么好道歉的，他错了。」他还说：「良十四世说的事是错的。他非常反对我在伊朗的作为，但你不能让伊朗拥有核武。」

川普接着又转向自己关心的议题，也就是他任内禁止跨性别者参加女子运动赛事方面。他还转头请教西蒙斯的看法。

她告诉总统说：「我没有什么意见，我今天是来谈小费免税的。」

这让现场1名记者问西蒙斯「白宫给的小费好吗？」

她耸耸肩之际，川普突然说声「等等」，随即从裤袋掏出看似摺起来的100美元钞票并递给西蒙斯。

笑得合不拢嘴的总统对这名提问的记者说：「谢谢你，你提醒了我！」