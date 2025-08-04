川普证实特使魏科夫近日将访问莫斯科

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（法新社华盛顿3日电） 就在美国对俄罗斯新一轮制裁期限将近，且美俄关系日益紧张之际，美国总统川普今天证实，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）下周将访问俄罗斯。

川普还告诉媒体，为回应前俄罗斯总统麦维德夫（Dmitry Medvedev）「极为挑衅」的言论，他已下令部署2艘核潜舰前往「该地区」。

不过川普未说明他指的是核动力潜舰还是核武潜舰，也未说明具体部署位置；美军对此三缄其口。

川普日前对俄罗斯设下一个新的、更紧迫的期限，要求俄方在下周结束前采取行动，结束乌克兰战争，否则将面临新一轮制裁。

共和党籍的川普表示，「我想（魏科夫）将在下周三或四」前往俄罗斯。

当媒体询问魏科夫此行将传递什么讯息，以及俄罗斯是否还有机会避免制裁时，川普回应说：「有啊，达成一项让人们不再死去的协议就行。」

川普先前扬言，美国将考虑对中国、印度等与俄罗斯维持贸易往来的国家实施「次级关税」，进一步孤立俄罗斯，但这个举措也可能对全球局势带来重大冲击。

尽管面临美方施压，俄罗斯对乌克兰的攻势仍未停歇。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）依旧拒绝各界在立即停火的呼声，他1日声称自己「希望和平」，但也表示结束这场近3年半战争的条件「没有改变」，包括乌克兰放弃部分领土，并终止加入北大西洋公约组织（NATO）的意图。

川普在他第2任期初期曾乐观预测，2022年2月爆发的俄乌战争很快就会结束。但他近几周对莫斯科持续不断的军事行动日益不满。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）