川普赴英国是访问 美科技巨擘承诺投资

3 分钟

（法新社伦敦16日电） 美国总统川普今天到英国国是访问，此行早已促使美国科技巨擘纷纷承诺投资，以助英国人工智慧（AI）产业发展，投资总额预计约420亿美元。

英美两国政府也达成「科技繁荣协议」（Tech Prosperity Deal），同意在核子及太空技术等领域合作。

以下为英国政府与多家企业发布的声明所列重点投资：

●微软（Microsoft）

微软「历来对英国最大的投资承诺」包括在未来4年投资300亿美元（约新台币9100亿元），其中一半将用于云端运算和AI基础建设。微软计划打造英国最大超级电脑。

●谷歌（Google）

这家搜寻引擎巨擘计划未来两年将在英国投资50亿英镑（约新台币2095亿元），以助推动AI发展、强化资安，同时每年创造8250个就业机会。

●辉达（NVIDIA）

英国新创公司Nscale与美国晶片巨擘辉达及聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI合作，打造英国版「星际之门」（Stargate UK），这是一项大规模的AI基础设施计画。

辉达承诺与英国企业合作，在全英部署总计12万颗绘图处理器（GPU），这是辉达历来在欧洲最大规模部署。

●金融企业

美国银行（BofA）、贝莱德（BlackRock）、花旗集团（Citi Group）、PayPal及标普全球（S&P Global）总计将在英国投资约17.5亿英镑（约新台币733亿元）以扩展当地业务。

●核能

英国与美国计划加速发展新核能计画。英国政府说：「核能黄金时代对于政府建设更多本土清洁能源以确保能源安全的使命至关重要。 」

●政府合作

英美计划「推动AI应用于精准医疗与慢性病等领域的医疗解决方案」，以及在「革命性量子电脑」领域合作，加快相关技术在医疗、国防和金融等领域的部署。

美国国家航空暨太空总署（NASA）与英国太空总署（UKSA）打算开发AI模型，以支援科学及探索任务。