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川普金卡签证网站上线 持1.5亿获美国永久居留权

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普计划推出金卡签证，让外籍人士以500万美元（约新台币1.5亿元）取得居留许可，他今天推出为此架设的新网站，称金卡签证的候补名单已在TrumpCard.gov开放登记。

川普在社群媒体发文说：「数以千计的人都在打电话询问要如何报名，才能踏上前往全球最伟大国家与市场的美好道路。」

川普4月在总统专机空军一号（Air Force One）上首度展示金卡签证，拿着一张印有他肖像的金卡签证样本，并承诺这类特殊许可很可能在「不到2周」后就能开放取得。

金卡签证现在尚未开放申请，但今天宣布推出的新网站让有兴趣的人在标题为「川普卡即将推出」的区块下，提供他们的姓名、欲申请的签证类型与电子邮件地址。

川普先前表示，这个新签证是传统绿卡的高价版，可带来制造就业机会的人才，又能用来降低美国国家赤字。

在川普推出金卡网站的同时，全美各地正在加强突袭驱逐移民，引发了抗议活动；与此同时，川普政府因执行强硬的反移民措施，面临持续的诉讼并遭控侵犯人权。

川普说，新的金卡提供另个途径取得极具价值的美国公民身分。他2月表示，政府希望卖出「或许100万张」的金卡，且不排除俄罗斯权贵可能符合申请资格。

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