川普锁定民主党执政城市 下令扩大驱逐移民

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天指示联邦当局在民主党执政城市扩大驱逐移民，在洛杉矶发生大规模抗议活动后，加倍投入带有政治性的反移民措施。

法新社报导，川普在其社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）表示：「我们必须加大力度，在美国最大的几座城市，例如洛杉矶、芝加哥和纽约，拘留和驱逐数百万非法移民。」

他声称：「这些城市以及其他类似城市是民主党权力中心的核心。」他还提及已被揭穿的右翼阴谋论，称大量无证移民在美国大选中投票。

移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）在洛杉矶的突袭行动引发激烈抗议，因此川普上周不顾地方和州当局意愿，部署了4000名国民兵和700名陆战队员。

加州已提起诉讼，主张川普超越其职权范围，要求从川普手中夺回国民兵的控制权。诉讼正在联邦法院审理中。

共和党籍的川普今天在「真实社群」发了一篇长文指控，「ICE英勇的男女人员每天都遭受来自激进民主党政治人物的暴力、骚扰甚至是威胁」。

但他坚称：「没有什么能阻止我们执行我们的任务…我在此命令ICE官员…竭尽全力达成这个非常重要的目标，即实现史上最大的大规模驱逐计画。」