川普：尚未决定副手人选 最快共和党大会首日公布

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（法新社华盛顿9日电） 距离美国共和党正式提名总统候选人只剩下数天时间。川普寻觅副手已进入最后阶段，他表示，自己尚未做出最后决定，预计最快将在下周共和党全国代表大会上宣布他的竞选搭档。

法新社报导，前总统川普正寻找一位「二号人物」，此人要能拿捏一条微妙的界线，一方面要协助动员川普的右翼基本盘，另一方面又要能乖乖当老二，不能抢了川普的锋头，甚至比川普更受欢迎。

预计川普将在下周密尔瓦基（Milwaukee）举行的共和党全国代表大会（Republican National Convention）公开自己的副手人选。他最快会在15日、即大会首日揭晓他的竞选搭档。

这位亿万富翁似乎已将目光瞄准2位联邦参议员，包括俄亥俄州的范斯（J.D. Vance）和佛罗里达州的卢比欧（Marco Rubio），以及北达科他州长柏根（Doug Burgum）。柏根曾与川普竞争党内提名机会，后来遭淘汰。 然而，情况也可能有所改变。川普昨天向福斯新闻（Fox News）表示，他正考虑一个「强大阵容」，且尚未做出最终决定。

他说：「这将是非常出色的副总统，也是能够胜任总统职责的人，因为你永远得优先考虑这一点。」

川普大可在共和党全国代表大会召开前的任何一个时间点公布人选，但这个消息可能打断他的81岁对手、现任总统拜登政治生涯中堪称最糟糕的几周。

曾在川普2016年和2020年竞选期间效力的共和党战略分析师勃吉斯（Rob Burgess）向法新社表示：「此刻最大的危险是因为所有注意力都聚焦在拜登身上，如果你宣布任何事情，将很难吸引外界的注意力。」

资深民主党人拜登在与川普的辩论中表现不佳，因此面临外界要他退选的呼声，这场辩论还引发人们对这位美国史上最高龄总统精神状态的质疑。

对于川普来说，最重要的考量因素之一还包括这名副手的募款能力。如今所有竞争者都面临压力，以展现他们与富有捐助者的人脉关系。