川普：有权以其他形式徵关税 中美续谈

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天表示，尽管美国最高法院上个月推翻他实施的全球性关税，但他仍有权徵收关税。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上发长文表示：「我有绝对权力以其他形式徵收关税，而且我已经开始这么做了。」

在最高法院作出裁决后不久，川普透过行政命令对美国进口商品课徵10%的关税。

华府上周对包含中国、欧盟及日本在内的60个经济体启动新的贸易调查，将针对「未对强迫劳动采取行动」，以及相关情况是否对美国商业造成负担或限制进行审查。

川普发文数小时前，北京曾敦促美国「立即纠正错误做法」，当时两国正展开新一轮谈判。

中国商务部表示，美国最新的调查「极具单边性、武断性和歧视性」，并指控美国企图「构建贸易壁垒」。

中国和美国贸易官员今天在巴黎会面并展开谈判。华府表示，此次会谈将持续两天。

川普在贴文中写道，最高法院「很清楚我的立场，也知道我多么渴望为国家赢得这场胜利，但法院却决定将数兆美元拱手送给那些几十年来一直占美国便宜的国家和企业」。

川普今晚在另一篇贴文中，严厉抨击联邦法官波斯博格（James Boasberg）撤销针对美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）的传票，阻碍对联准会总部翻修支出案的调查。

针对联准会设定经济关键基准利率的政策，川普已多次对鲍尔发出羞辱性言论。