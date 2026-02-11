工党内部逼宫失败 施凯尔：政府坚强团结

（法新社伦敦10日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）在执政党工党内部逼宫未果后，今天展现强势态度寻求向前走，试图摆脱外界对其前途的种种揣测，他说政府「坚强且团结一致」。

美国已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻案在英国政坛发酵，工党领袖施凯尔被党内大老要求下台。

昨天，施凯尔的地位一度岌岌可危，苏格兰的工党领袖萨瓦尔（Anas Sarwar）要他辞职，理由是施凯尔明知曼德森（Peter Mandelson）和艾普斯坦有往来，却仍任命他为驻美大使。

外界普遍认为，2024年任命曼德森出使华府的决定，导致施凯尔陷入执政以来最严重危机。虽然曼德森在华府仅7个月短暂任期，但外界质疑施凯尔的判断力。

现年72岁的曼德森与艾普斯坦过从甚密，根据美国司法部今年1月30日最新公开文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款项。

在多位阁员展开攻防行动，巩固对施凯尔的支持，工党内部逼宫最后失败。

首相府唐宁街在会议纪要中表示：「首相感谢内阁的支持。他表示大家正坚强且团结一致。」

法新社报导，今天晚间施凯尔在一次公开访问中抨击那些在工党搞「内讧」的人。

他说：「我要告诉他们，我绝不会背弃我的使命，这个使命是我被赋予的、要改革这个国家。」

施凯尔在内阁会议中表示，他的任期5年，他不会在上台仅19个月就辞职，政府正「坚强且团结一致」。（编译：纪锦玲）