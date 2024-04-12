巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国 安理会特设委员会未达共识

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（法新社纽约11日电） 目前为观察员的巴勒斯坦申请成为联合国正式会员，安全理事会成员今天在特设委员会中未能就此案达成共识。

巴勒斯坦自2012年以来一直在联合国中享有观察员地位，多年来持续游说希望获得正式会员资格，这相当于承认巴勒斯坦的国家地位。巴勒斯坦这项机会渺茫的努力，未来可能需要在安理会更正式的会议中进行表决。

任何国家想要正式成为联合国会员，都必须先经过安理会（Security Council）同意，然后再经过联合国大会认可，不过以色列的盟友美国在安理会握有否决权，这让巴勒斯坦面临极大阻力。美国坚持联合国不是巴勒斯坦达成建国的场域，强调这个问题应是以色列和巴勒斯坦达成协议的结果。

由于以色列对加萨（Gaza）发动攻击，巴勒斯坦上周重新递交2011年提出的联合国会员申请案，安理会也启动正式审查程序，包括先送交安理会成员组成的特设委员会，但特设委员会今天未能就此案达成共识。

安理会4月轮值主席国马尔他的驻联合国大使佛瑞泽（Vanessa Frazier）表示，成员国在闭门会议中「未达共识」，然而2/3成员赞成巴勒斯坦正式成为联合国会员。但她没有具体说明是哪些国家支持。

特设委员会只能以一致同意的方式推动此案，但任何安理会成员现在都可提出决议要求就此案表决。

根据外交消息人士透露，由阿尔及利亚提出的决议可能在4月18日表决，阿尔及利亚在安理会代表着阿拉伯国家。

即使巴勒斯坦的入联申请取得安理会15个成员中的9票同意，观察家预期美国仍将行使否决权。

巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔（Riyad Mansour）本周稍早告诉记者：「我们所要求的，只是国际社会给予我们应有的地位。」