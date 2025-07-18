巴基斯坦团体涉发动喀什米尔攻击 遭美列恐怖组织

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（法新社华盛顿18日电） 美国今天将巴基斯坦「虔诚军」外围组织「抵抗阵线」列为恐怖组织。该组织被控4月在喀什米尔发动一场恐怖事件，引发印度和巴基斯坦数十年间最严重的冲突。

联合国已将虔诚军（Lashkar-e-Taiba, LeT）列为巴基斯坦恐怖组织。美国国务卿卢比欧（Marco Rubio） 形容抵抗阵线（The Resistance Front, TRF）是虔诚军的「掩护和代理势力」。

卢比欧在声明中说，美国将抵抗阵线列为恐怖组织「展现川普政府致力保护国家安全利益、对抗恐怖主义，以及执行川普总统呼吁替巴哈甘（Pahalgam）攻击事件伸张正义的决心。」

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar ）今天在社群平台X发文，华府此举是「印美反恐合作最有力的证明」。

今年4月，武装分子在印度控制的克什米尔（Kashmir）地区度假胜地巴哈甘向游客开火，造成26人死亡，死者几乎清一色是印度教徒。

抵抗阵线一开始宣称对巴哈甘攻击事件负责。对于抵抗阵线，外界所知不多。

但随着社会对此攻击事件批评声浪越来越强烈，抵抗阵线撤回先前的说法。

印度将抵抗阵线列为恐怖组织，印度智库「观察者研究基金会」（Observer Research Foundation ）称抵抗阵线是「虔诚军的掩护和分支」。