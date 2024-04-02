巴尔的摩大桥坍塌 拟开2替代航道助现场清理

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（法新社华盛顿1日电） 美国巴尔的摩「凯伊桥」（Francis Scott Key Bridge）遭失控货轮撞击坍塌，监督清理行动的当局今晚表示，1艘推动燃料驳船的拖船成为首艘驶过凯伊桥旁临时航道的船只。

法新社报导，目前计划开放2条小型临时航道，以协助清理灾难现场。

官员表示，这些航道初期只会对参与清理行动的小型船只开放，其大小也不足以让货船和货柜船通过。

推动燃料驳船的「水晶海岸号」（Crystal Coast）拖船于当地时间今天下午3时通过第1条临时航道，成为3月26日凌晨凯伊桥遭悬挂新加坡国旗、失去动力的货轮DALI号撞击坍塌后，第1艘通过临时航道的船只。这起灾难共导致6人丧生。

负责监督清理行动的联合资讯中心透过声明表示，这艘驳船正准备向国防部多佛空军基地（Dover Air Force Base）运送喷射机燃料。

马里兰州长摩尔（Wes Moore）告诉记者，稍微深一点的第2条航道将于未来数天内开通。

他在记者会中表示，开通临时航线可让「更多船只进入坍塌地点周边水域」，如此将有更多人参与清理港口的艰钜任务。

凯伊桥坍塌后，残骸层层堆叠，导致美国最繁忙港口之一的巴尔的摩港因出入航道受阻而航运中断。

当局希望先将这座桥拆卸成小块，再逐步移除，盼能帮助搜救人员寻获所有遇难者遗体，并重新开启这条重要航道。

白宫稍早宣布，总统拜登预计5日亲访巴尔的摩。这座城市位在华府北方约64公里处。