巴林提案安理会讨论 荷莫兹海峡授权武力

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（法新社纽约联合国总部23日电） 外交消息人士今天表示，联合国安全理事会（UNSC）正就巴林提出的一项决议草案进行磋商，该草案将授权各国采取「一切必要手段」，以确保荷莫兹海峡的航行自由。

法新社取得的决议草案文本还要求，伊朗「立即停止所有对商船与贸易船只的攻击，以及任何试图在该海峡及其周边妨碍合法过境或航行自由的行为」。 自3周前美国与以色列对伊朗发动攻击后，伊朗实际封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），至今仅有极少数货船与油轮通行，其中多数为伊朗籍船只。 在正常情况下，全球约1/5原油与液化天然气会经由荷莫兹海峡运输。 该决议草案提议允许成员国采取「一切必要手段」，包括在海峡内或毗邻海峡的沿岸国领海内，以「确保过境通行，并压制、消除及吓阻任何试图关闭、阻碍或以其他方式干扰国际航行的行为」。

这份草案还威胁将对「破坏该海峡航行权利与自由」者实施针对性制裁。 在由15个成员国组成的安理会协商期间，这份决议草案文本仍有可能被修改。

由于安理会的5个常任理事国拥有否决权，该决议能否顺利通过，目前仍不明朗。

巴林代表波斯湾国家提出一项决议，并于3月中旬获安理会通过，要求伊朗「立即停止」对波斯湾国家及约旦的攻击。