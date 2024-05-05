巴西南部洪灾增至57死 7万人撤离家园

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（法新社巴西快乐港4日电） 巴西民防机构今天表示，南部的洪患和土石流已导致至少57人丧生，迫使近7万人逃离家园。

法新社报导，民防部门表示，这场灾难性洪患也造成至少74人受伤，另有67人下落不明。

上述伤亡人数，尚不包括法新社记者在快乐港（Porto Alegre）一处淹水加油站所目睹的爆炸，事故造成两人死亡，当时救援队正在那里准备加油。

南大河州（Rio Grande do Sul）水位快速上升，水坝承受不小压力，对于人口140万的经济重镇快乐港构成尤其大的威胁。

流经快乐港的瓜伊巴河（Guaiba River）水位达到历史最高点5.04公尺，远高于1941年毁灭性洪灾所创下的 4.76公尺纪录。

除了6万9200名居民被迫撤离家园，民防部门也表示，这场洪患导致超过100万人无法取得饮用水，造成的损失无法估量。

快乐港国际机场昨天暂停所有航班，关闭多久未定。

当地官员指出，自上月29日以来，南大河州至少有300个市镇遭受风暴破坏。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2日视察南部灾区，他将暴雨成灾归咎于气候变迁。（译者：纪锦玲）