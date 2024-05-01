巴黎人「泳」闯塞纳河美梦 有机会成真

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（法新社巴黎1日电） 巴黎早于1世纪前即禁止在塞纳河游泳，不过拜2024奥运之赐，不仅铁人三项和马拉松游泳选手可于比赛期间下水，市民和观光客明年夏天也有机会体验河中仰泳望着艾菲尔铁塔的滋味。

前总统席哈克（Jacques Chirac）于1990年率先提出在塞纳河（Seine River）这条一度被视为露天垃圾场的河域游泳的想法，但真正力拚将梦想化为现实的是现任巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo），2016年时并以此作为她争办奥运的主干。

在投入约14亿欧元（近新台币500亿元）于大型公共工程来整治污染河水后，伊达戈承诺6月底要亲自到塞纳河一「游」，总统马克宏（Emmanuel Macron）也说会大胆一跳，即便没有明说何时会下水。

这让许多巴黎人觉得，或许真的有机会实现美梦，跟18世纪的老祖宗一样在盛夏跳进塞纳河消暑了。

但这一切都有一个很大的变数：暴风雨过后，塞纳河水质有时会大幅波动。

● 奥运测试活动出洋相 专家护航：水质有改善

去年8月就曾因罕见的豪雨和排水系统阀门出包，导致垃圾和未经处理的废水从河岸、溢流的排水管及下水道冲刷进河里。河水当时验出两种来自粪便的细菌，水质未达欧洲标准，不仅造成当时的奥运测试赛大多遭取消，也让各界质疑能否真的放行让铁人三项和马拉松游泳选手下水争金。

不过，不可否认的，塞纳河水质确实有改善。

自1980年代就有业者在塞纳河「捞垃圾」，船长德洛姆（Remi Delorme）表示，他们过去从河里捞出各式各样的垃圾，从枯树叶、塑胶袋、脚踏车、机车、沙发、动物尸体都有，「一年有时还会捞上一两具人类遗体」。

但是，垃圾量逐年递减，从325公吨的高峰跌至2020年的190公吨。

水文学家穆谢尔（Jean-Marie Mouchel）也发现，河川健康度明显改善，虽然塞纳河「并没有再次成为野生河流（wild river）」，但河水内现「有超过30种鱼类，相较之下，1970年只有3种」。

● 奥运河上赛事成功与否 天气成决定关键

对多年来持续关注塞纳河整治工程的微生物学家卢卡斯（Francoise Lucas）来说，天气会是决定河上奥运赛事命运的终极关键。

卢卡斯告诉法新社，技术上「能做的都已经做了」。

奥运虽还没登场，已经有民众大胆下水一搏了。去年7月一个温暖的夜晚，约20名泳客在奥运选手村所在地圣丹尼岛（Ile Saint Denis）附近的塞纳河游泳。

52岁的雷穆埃（Josue Remoue）5月到10月间每月固定入河游泳3次，且「从来没有生过病」。这位公务员说，「岸边的水风险比较高一点，我通常不会在那里逗留」，且他从不「潜入水面下」。

2024奥运将于7月26日举行开幕式，届时塞纳河将是重头戏。