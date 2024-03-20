巴黎允奥运期间露天座位延后打烊 居民忧损健康

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（法新社巴黎19日电） 巴黎市政府上周允许酒吧和餐厅的露天座位可在夏季奥林匹克运动会期间延长开放到午夜。巴黎数个代表居民的组织今天谴责这项计画，认为这会影响居民的健康。

巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）本月15日宣布，从7月1日到巴黎奥运和帕拉林匹克运动会结束的9月8日，夏季临时露天座位可供饮食直到午夜，比平时晚间10时打烊的时间更晚。

根据市府数据，巴黎约3000家店持有夏季露天座位执照，相当于总数1万5000家店的1/5。

法新社报导，「睡眠权利」（Droit au Sommeil）和「巴黎生活」（Vivre Paris）2个居民组织在联合声明中表示，他们担心市府「过分支持餐厅老板们的收入，有损市民的健康和睡眠」。

人口稠密的巴黎常有关于噪音的投诉，而伊达戈在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间实施临时夏季露天座位规范，成了龃龉的又一来源。

由于部分店家不遵守露天座位的营业时间和地点相关规定，巴黎居民和民选代表早就批评这套于2021年实施的规范。

但也有支持者说，充满活力的街头生活是巴黎特色之一。

数世纪以来，夏季露天座位一直被视为巴黎酒吧和餐厅的一大特色。

负责夜生活经济事务的巴黎市副市长欧卡尔（Frederic Hocquard）说，市府做了一个「社会和节庆的选择」，允许露天座位在7月28日登场的巴黎奥运期间开放到更晚。

巴黎时隔一世纪再度主办奥运，但近月因票价、交通和官方海报等争议迭遭抨击。

巴黎奥运主办单位和国际奥林匹克委员会（IOC）对这些争议轻描淡写，仅说这是奥运登场前的常见话题。

国际奥委会巴黎奥运协调人贝克－维尔杨（Pierre-Olivier Beckers-Vieujant）本月稍早说：「奥运前的几个月显然并不轻松…大众在奥运前的支持度下滑是很常见的事…这并不令人意外，与过去几次奥运的情况也没什么不同。」