布林肯将会菲国总统 商议强化安全对抗中国影响力

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（法新社马尼拉19日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天将与菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）举行会谈，双方将设法强化地区安全和经济连结，以对抗中国的影响力。

自从小马可仕在2022年6月主政以来，这是布林肯第2次造访马尼拉；布林肯这趟简短的亚洲之行还包括造访南韩。

在南海、台海及朝鲜半岛的紧张局势日增之际，美国迫切想改善与地区盟友的关系，包括菲律宾与南韩，藉此威慑中国与北韩。

在布林肯结束亚洲之行后，美国总统拜登（Joe Biden）、小马可仕及日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）预计下月在华府举行三方会谈。

布林肯今天稍晚会晤小马可仕和菲国外长马纳罗（Enrique Manalo）时，预料将重申美国对菲律宾的安全承诺。

美国国务院（State Department）一名高阶官员昨天告诉法新社记者：「尽管世界各地正在发生其他的事，我们想表明…我们对印太（Indo-Pacific）这个地区的承诺。」

这名官员说：「我认为当我们身处在马尼拉，主要的担忧显然是中国持续在南海采取破坏稳定的行动，这已违反国际法。」