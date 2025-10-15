希腊国会拟通过13小时工作制改革 遭工会与在野党痛批

（法新社雅典15日电） 希腊国会预计今天将批准一项改革法案，允许劳工在例外情况下每日工时延长至13小时，此法案遭到工会和在野党的猛烈抨击。

由于执政的保守党在拥有300席的国会中握有156席，预计这项新法案将会获得通过。

工会本月已针对这项改革发动两次大罢工，最近一次是在昨天。

希腊政府坚称，每日工时13小时并非强制性，仅影响民营企业，且一年内不得实施超过37天。

劳工部长克拉梅乌丝（Niki Kerameus）昨天告诉希腊天空电视台（Skai TV），这项措施「需经员工同意」才能实行。

这项改革被视为主要针对希腊的服务业，特别是在夏季旅游旺季期间，以便让雇主不必多聘请员工。

在野党和工会则主张，如果员工拒绝延长工时，将面临被解雇的风险。

希腊公共部门总工会（ADEDY）的高层成员查济利亚迪斯（Stefanos Chatziliadis）昨天在第撒隆尼基 （Thessaloniki）的抗议中对法新社表示：「我们的身心健康，以及个人生活和工作之间的平衡，都是金钱无法取代的财富。」 在希腊，现行法定每日工时为8小时，可依法加班并获得加班费。希腊已将每周工作6天制合法化，尤其适用观光业等旺季时高度需要人力的产业。