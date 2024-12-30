库德工人党领袖：准备好支持土耳其和平倡议

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（法新社伊斯坦堡29日电） 土耳其亲库德族政党今天表示，遭禁库德工人党被囚禁的领袖欧加兰表明，他准备呼吁激进分子放下武器，支持土耳其政府所提结束库德工人党数十年叛乱的倡议。

在政府和库德工人党（PKK）间紧张情势出现缓和迹象之际，两位人民平等与民主党（Peoples’ Equality and Democracy，DEM）籍国会议员昨天对欧加兰（Abdullah Ocalan）进行探监，为近十年来该党首次得到这项探监机会。

DEM提出对PKK主要创始人之一的欧加兰进行探监要求，27日获得总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）政府批准。

自从1984年PKK对土耳其展开武装叛乱以来，已有逾4万人丧生。PKK遭到土耳其、欧洲联盟和美国认定为恐怖组织。

遭处终身监禁的欧加兰自从1999年起被囚禁在伊斯坦堡以南的马尔马拉海（Marmara）监狱岛因拉立（Imrali）上。

值中东局势丕变之际，艾尔段盟友、右翼民族主义政党民族行动党（MHP）党魁巴契利（Devlet Bahceli）于两个月前出人意表地向欧加兰递出橄榄枝，邀请他到国会宣布放弃恐怖主义作风并且解散PKK。此一倡议受到艾尔段支持。

DEM今天在声明中引述欧加兰说：「我有资格也有决心针对巴契利先生和艾尔段先生发起的新典范作出正面贡献。」

欧加兰表示，他的作法将透过探监的国会议员向国家和政界进行传达。

「有鉴于此，我准备好采行必要的正面作法，提出这项呼吁。」

DEM共同主席巴可尔汗（Tuncer Bakirhan）在社群平台X上发文，以「打造共同未来的历史性机遇」称颂欧加兰的吁求，强调「已到土耳其和中东发生潜在民主变革的前夕，该是为体面的和平拿出勇气和远见的时候了」。