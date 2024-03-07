引领走过西藏悲惨篇章 达赖喇嘛10大关键时刻

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（法新社达兰萨拉7日电） 藏传佛教徒相信第14世达赖喇嘛是生于1391年的第一世达赖喇嘛的转世。88岁的他带领藏人经历西藏历史上一些最悲惨篇章。

藏人将于10日纪念西藏抗暴日65周年，法新社整理这位诺贝尔和平奖得主一生当中10大关键时刻如下：

●1935年：农家出生

原名拉莫顿珠的孩童1935年7月6日诞生在西藏东北部安多省塔尔寺附近的塔采村农家，比共产党创建中华人民共和国早了超过10年。

摆脱清朝统治和英国侵略后，当年的西藏基本上自治。

●1937年：第14次转世

拉莫顿珠两岁多时，通过传统严谨细密的测试，被认证为已于4年前圆寂的第13世达赖喇嘛的转世。

1940年，他被送往布达拉宫举行坐床大典，正式登基成为藏人的精神领袖，法名丹增嘉措。

●1950年：中国接掌

1950年中国大军压境，西藏方面无力抵抗。北京宣称「和平解放」西藏。

●1954年：会见毛泽东

他访问北京，会见毛泽东。达赖喇嘛曾表示，毛泽东告诉他，「宗教是毒药」。

●1959年：逃到印度

共军入藏平定民众起义后，他逃离拉萨，跨越雪山边境进入印度。

印方允许西藏流亡政府成立。北京称达赖喇嘛是「披着僧袍的狼」。

●1967年：开启全球性运动

他首度离开印度，前往日本和泰国，开启日后周游列国奔波西藏运动、与世界领袖和好莱坞巨星对谈等历程。

1966年到1976年中国文化大革命的烈火这段期间也从北京烧到拉萨。

●1988年：中间道路

他放弃西藏独立的诉求，调整为争取更大自治权的「中间道路」。中国继续称他为分离主义分子。

●1989年：诺贝尔奖

他因主张在「容忍和相互尊重」基础上解决冲突，获颁诺贝尔和平奖，遭到北京斥为「荒谬」。

●2011年：政治退休

他卸下西藏政治领袖身分，将权力交给民选领导人。

●现在：修行生涯

他奉行严格修行生活，天还没亮就起床祈祷。

他在官网上写道：「我视自己为普通的佛教出家人，我觉得这就是真正的我。」