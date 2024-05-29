强烈气旋侵袭孟加拉和印度酿灾 死亡人数增至65

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（法新社加尔各答29日电） 强烈气旋侵袭孟加拉和邻国印度地势较低的地区，加上随之而来的暴雨，已导致两国总计至少65人死亡。

强烈气旋雷马尔（Cyclone Remal）26日晚间挟狂风巨浪登陆后，以缓慢的速度朝内陆前进，带来洪患并引发山崩。

孟加拉国家气象局局长拉曼（Azizur Rahman）告诉法新社，「以滞留陆地的时间来看，这是本国经历过滞留时间最长的其中一次（气旋）」。

孟加拉灾难应变中心和警方人员表示，强烈气旋来袭，孟加拉首当其冲，目前已导致至少17人死亡，有人不幸溺毙，也有人遭碎片砸到，或被倒下的路树压死、掉落电线电击。

而在印度，根据当地政府和媒体的报导，死亡人数从之前通报的21人，增至48人。

其中以东北部米左拉姆邦（Mizoram）28人丧生最为惨重。米左拉姆邦当局在声明稿中说，包括昨天一座采石场崩坍导致14名工人丧生。

资深政府官员古普塔（Sumit Gupta）今天表示，西孟加拉邦有10人丧生。

根据印度斯坦时报（Hindustan Times）引述的报导，阿萨姆（Assam）、那加兰（Nagaland）和梅加拉雅（Meghalaya）邦至少10人丧生。

孟加拉和印度每年都有气旋来袭，但侵袭人口密集海岸地区的超级风暴数量已大幅增加。科学家表示，这是气候变迁助长更多的风暴。

然而，随着气象预报更为准确，加上疏散计画更有效率，也大幅减少死亡人数。