强烈磁暴持续来袭 电力、通讯未传重大灾情

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（法新社华盛顿12日电） 强烈磁暴来袭使全球极光爆发，虽然磁暴可能影响电力系统或通讯网路，目前没有传出重大灾情。

从美国、澳洲塔斯马尼亚（Tasmania）到巴哈马（Bahamas），10日的极光已令这些区域的居民目眩神迷，昨天继续照亮地球大片地区的夜空。

根据美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）旗下机构太空气象预报中心（Space Weather Prediction Center, SWPC），最早的几次日冕抛射物质事件（CME）发生在格林威治标准时间10日16时，从太阳释放大量电浆和磁场。

地磁扰动现象接着达到「剧烈等级」磁暴，上次发生剧烈等级磁暴为2003年10月的「万圣节磁暴事件」，当时造成瑞典停电，并破坏南非的能源基础设施。

根据地磁扰动指数计算，10日的磁暴被列为最高等级第5级（G5），昨天发生G3至G5等级磁暴，预计今天将出现G4或更高等级，明天则有可能出现G3等级的磁暴。

不过，尽管各国当局最初感到担忧，似乎没有磁暴造成重大电力或通讯网路中断的通报。

太空气象预报中心表示，目前只有「电网异常、高频通信、全球卫星定位系统（GPS）受到干扰，及卫星定位准确率可能下降的初步通报」。

富豪马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的卫星系统「星链」拥有约5000枚低轨道卫星，他说「星链卫星正受到大量压力，但目前为止还能运作」。

然而，中国官媒新华社报导，中国国家空间天气监测预警中心昨天上午针对磁暴发布「红色预警」，对中国大部分地区的通讯和导航会受到不同程度的影响发出警告。