德国政治人物频遇袭 议员被殴重伤17岁少年自首

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（法新社柏林5日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）所属政党的欧洲议会议员埃克（Matthias Ecke）近日遭到袭击而身受重伤，一名17岁少年已向警方自首。除了埃克，近来德国也有几位政治人物遇袭。

德国警方发布声明说，这位少年今天一早在东部城市德勒斯登（Dresden）向警方投案，并坦承自己就是「打倒这位社会民主党（SPD）政治人物的犯案者」。

警方先前表示，社民党籍欧洲议会（European Parliament）议员埃克3日晚间在德勒斯登张贴欧盟（EU）选举海报时，遭到4名身分不明的攻击者殴打。社民党指出，41岁的埃克遇袭后受重伤，需接受手术。

萧兹昨天谴责这类攻击是对民主的威胁，还说「我们绝不能接受这种暴力行为」。

但埃克不过是德国境内最新一个遭到攻击的政治目标。警方提到，在德勒斯登的同一条街道上，另有一名帮绿党（The Greens）张贴海报的28岁男子被「拳打脚踢」。

两名绿党政治人物上周在德国西部的艾森（Essen）造势时被攻击，还有一位政治人物则于德国东部被数十名示威者包围座车。

根据警方提供的暂定数据，德国2023年共发生2790起针对政治人物的犯罪案件，高于2022年的1806件，但稍微低于2021国会选举年的2840件。

根据「每日镜报」（Tagesspiegel），德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）计划下周跟地方内政首长召开特别会议，以因应政治人物面临的暴力问题。