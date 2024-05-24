德国极右派议员丑闻缠身 全党遭欧洲议会党团切割

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（法新社布鲁塞尔23日电） 在德国另类选择党（AfD）一名知名议员爆发一连串丑闻后，全党今天在欧洲议会被其他极右派团体驱逐。在欧盟选举进入最后阶段之际，激进右翼势力正蓬勃发展。

法国国民联盟（National Rally）和义大利联盟党（League）一直急于和德国另类选择党及其陷入困境的议员克拉（Maximilian Krah）保持距离。这两个党在欧洲议会（European Parliament）强硬右派「认同与民主党团」（Identity and Democracy）中，都是德国另类选择党的伙伴。

克拉在今年6月6日到9日的欧洲议会选举中是德国另类选择党呼声最高的候选人，如今正因涉嫌与俄罗斯和中国挂勾遭到调查，在他发言淡化令人闻风丧胆的纳粹亲卫队（SS）罪行后，法国国民联盟决定划清界线。

玛琳．雷朋（Marine Le Pen）领导的国民联盟本月21日宣布不会继续在欧盟与德国另类选择党为伍。「认同与民主党团」再于今天表决决定驱逐德国另类选择党及其9名欧洲议会议员。

党团透过声明表示：「认同与民主党团不想再与涉及克拉的事件有任何瓜葛。」

「欧洲议会认同与民主党团办公室今天决定排除德国代表团德国另类选择党，即刻生效。」

克拉本月接受义大利媒体访问时说，纳粹亲卫队成员未必是罪犯，引发轩然大波。

他在欧洲议会的一名助理涉嫌替中国从事间谍活动被捕后，面临日益严重的危机。

克拉和另外一名德国另类选择党候选人拜斯特隆（Petr Bystron）也遭控收受金钱，在莫斯科资助的新闻网站散播亲俄立场，德国当局已展开调查。